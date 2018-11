Suurbritannia peaministril Theresa Mayl seisab ees Brexiti-teemaline „grillimine” parlamendis

Brexiti pooldajatest parlamendiliikmeid pahandab aga ajutise Euroopa Liidu-Ühendkuningriigi ühtse tolliterritooriumi loomine, et vältida piirikontrolli Iirimaal, kui mingit kaubanduslepet ei ole. Kardetakse, et see jätab Ühendkuningriigi aastateks Euroopa Liiduga seotuks.

Ministrite tagasiastumise oht jääb alles ja ka May enda koht võib täna kõikuma lüüa.

Kui May ametisse jääb, seisab tal ees võitlus kokkuleppe läbisurumiseks parlamendi alamkojas enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist 29. märtsil.

Eile õhtul pidas May läbirääkimisi Corbyni, DUP juhi Arlene Fosteri ja Šotimaa esimese ministri Nicola Sturgeoniga.

Foster nimetas kohtumist Mayga siiraks. „Ta on täielikult teadlik meie seisukohast ja muredest,” kirutas Foster Twitteris.

Sturgeon ütles, et Šotimaad ei ole kokkuleppes mainitud, mis ei võta arvesse Šotimaa huve ja seab Šotimaa konkurentsialaselt halba seisu.

Iirimaa peaminister Leo Varadkar kiitis Mayd oma lubaduse hoidmise eest vältida „kõva piiri”. Varadkari sõnul oli eilne päev „üks parimaid poliitikas” ning kõva piiri vältimine oli selle protsessi üks keerulisemaid väljakutseid.

Konservatiivist Brexiti pooldaja Jacob Rees-Mogg ütles aga BBC Radio 5-le, et tegemist on „üsna mäda leppega”, mis hoiab Ühendkuningriigi Euroopa Liidu tolliliidus ja lõhestab riigi.

Euroopa Liidu meelselt poolelt teatas kampaania Best for Britain, et May ohverdas riiklikud huvid enda säilimise eest.