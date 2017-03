Suurbritannia peaminister May allkirjastas Brexiti käivitava kirja

Suurbritannia peaminister Theresa May allkirjastas kirja, milles teatatakse ametlikult riigi lahkumisest Euroopa Liidust. Suurbritannia suursaadik Euroopa Liidu juures Sir Tim Barrow annab kirja kolmapäeval kell 12.30 Briti aja järgi üle Euroopa Ülemkogu presidendile Donald Tuskile.

Peaminister May, kes juhib hommikul valitsuskabineti istungit, teeb pärast kirja üleandmist avalduse parlamendile, milles kinnitab, et Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise protsess on alanud, vahendab BBC News.

29. aprillil toimub Euroopa Liidu 27 liikmesriigi (ilma Suurbritanniata) tippkohtumine, kus lepitakse kokku Euroopa Komisjonile mandaadi andmises Ühendkuningriigiga lahkumisläbirääkimiste pidamiseks.

Euroopa Komisjon avaldab mais läbirääkimiste põhisuunad, mis põhinevad Euroopa Ülemkogu antud mandaadil. Läbirääkimised algavad selle aasta mais-juunis.

Selle aasta sügisel peaks Briti valitsus tutvustama seaduseelnõu Euroopa Liidust lahkumise ja kõigi Euroopa Liidu seaduste Briti seadustega asendamise kohta. Seda nimetatakse Suureks Tagasivõtmiseelnõuks (Great Repeal Bill).

Läbirääkimised on kavas lõpule viia 2018. aasta oktoobriks. Briti parlament, Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlament hääletavad saavutatud kokkuleppe (kui see saavutatakse) üle perioodil oktoober 2018 kuni märts 2019.

Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust ametlikult 2019. märtsis. Läbirääkimisi võidakse siiski pikendada, kuid selle peavad heaks kiitma ülejäänud 27 liikmesriiki.