Suurbritannia pakkus Soomele ja Rootsile osalemist sõjalises koostöös

Suurbritannia pakkus Soomele ja Rootsile võimalust osaleda brittide juhitud sõjalises koostöös ühendatud ekspeditsioonijõudude (Joint Expeditionary Force – JEF) raames, teatas Soome kaitseministeerium.

„Koostööpakkumist põhjendatakse sellega, et Soome ja Rootsi on niinimetatud NATO tõhustatud partnerluse riigid ja meil on Suurbritanniaga head koostöötraditsioonid kriisireguleerimisoperatsioonides,“ ütles Soome kaitseministeeriumi kaitsepoliitikaosakonna peadirektor Janne Kuusela Yle Uutistele.

Kuusela sõnul on JEF Suurbritannia juhitav paljurahvuseline väekoondis, mille eesmärk on arendada kiirreageerimise sõjalist võimekust.

„Suurbritannia lõi need väed kõigepealt riigisiseselt ja laiendas need siis paljurahvuselisteks. Praegusel hetkel osalevad nendes vägedes lisaks Suurbritanniale Põhja-Euroopa NATO riigid ehk Holland, Taani, Norra, Eesti, Läti ja Leedu,“ ütles Kuusela.

Pakkumist kaalutakse nüüd Kuusela sõnul nii riigisiseselt kui ka koordineeritult Rootsiga.

Samasugust tegevust korraldab ka Saksamaa ja Soome on Kuusela sõnul liitumas ka sellega. Saksamaa juhitud tegevuse osas lepitakse praktilises korralduses kokku kevade jooksul.

Kuusela sõnul ei tähenda koostöö näiteks uusi relvahankeid. Soome kaitsevägi lähtub olemasolevate vägede ja materjali arendamisest.

„Kaasaminek peab tooma kasu meie rahvuslikule kaitsevõimele. Me oleme tõdenud, et Soome valmisolekut tuleb muutuvas julgeolekukeskkonnas kiiresti arendada, nii et selles mõttes kõlab pakkumine huvipakkuvalt. Analüüs tehakse siiski rahulikult läbi ja viiakse asi poliitilise otsustamiseni, kui peetakse vajalikuks osaleda,“ ütles Kuusela.