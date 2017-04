Suurbritannia lubab Euroopa julgeolekusse tingimusteta panustada

Suurbritannia panustab Euroopa julgeolekusse tingimusteta, ütles välisminister Boris Johnson usutluses ajalehele Le Figaro, eitades, et Londonil on plaan lahkumiskõnelustel Euroopa Liiduga julgeolekuteemat kauplemisvahendina kasutada.

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May saatis kolmapäeval Euroopa Liidule kirja, milles ta märkis, et „julgeolekut arvesse võttes tähendaks suutmatus lahkumiskõnelustel kokkuleppele jõuda, et meie koostöö võitluses kuritegevuse ja terrorismi vastu nõrgeneks“.

Ajakirjaniku küsimusele, kas Suurbritannia kavatseb julgeolekuteemat lahkumiskõnelustel kauplemisvahendina kasutada, vastas Johnson: „Ei, kindlasti mitte.“

„Me leiame, et Ühendkuningriigi ajalooline panus Euroopa julgeolekusse ja stabiilsusesse on tingimusteta,“ ütles ta. „Me hoiame seda panust ja loodame, et see on meie sügava ja erilise partnerluse üks sammastest.“

Varem sel nädalal võttis sel teemal sõna ka Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise minister David Davis, kes lükkas samuti tagasi väite, justkui oleks peaministri kiri sisaldanud julgeoleku kohta „varjatud ähvardust“.

„Me soovime lepingut. See on asja mõte. Me soovime lepingut. Ja Theresa May juhtis tähelepanu sellele, et see on mõlemale poolele kahjulik, kui me lepet ei sõlmi,“ selgitas ta.