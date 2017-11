Suurbritannia kaitseminister Fallon astus naisajakirjaniku põlve puudutamise pärast tagasi

Suurbritannia kaitseminister Sir Michael Fallon astus ahistamisskandaali tõttu ametist tagasi, teatades, et tema käitumine ei pruukinud küündida Ühendkuningriigi sõjaväe standarditeni.

„Viimastel päevadel on pinnale kerkinud hulk süüdistusi parlamendiliikmete kohta, sealhulgas mõned minu varasema käitumise kohta,” kirjutas Fallon oma tagasiastumisavalduses, vahendab BBC News. „Paljud neist on olnud valed, aga ma võtan omaks, et minevikus olen ma langenud allapoole neid kõrgeid standardeid, mida me nõuame relvajõududes, mida mul on au esindada.”

Fallon ütles BBC-le, et kultuur on aastate jooksul muutunud ning see, mis võis olla vastuvõetav 15 või kümme aastat tagasi ei ole selgelt vastuvõetav nüüd.

Peaminister Theresa May rahuldas Falloni tagasiastumisavalduse ning avaldas tunnustust tema pikale ja muljetavaldavale ministrikarjäärile neljas ministeeriumis nelja peaministri ajal.

Päev varem kinnitas Falloni pressiesindaja, et Fallon sai kunagi noomida ajakirjanik Julia Hartley-Brewerilt käe tema põlvele panemise eest õhtusöögi ajal 2002. aastal. Pressiesindaja teatel Fallon tollal vabandas.

„Kui ta on lahkunud, sest puudutas 15 aastat tagasi mu põlve, on see tõesti kõige absurdsem põhjus, miks üldse keegi on kaotanud oma töö kogu universumi ajaloos, nii et ma loodan, et see ei ole selle pärast,” ütles Sunday Expressi endine poliitikatoimetaja ja regulaarne poliitikakommentaator Hartley-Brewer BBC Radio 4 saatele „The World Tonight”.