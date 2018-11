Suurbritannia ja Euroopa Liit leppisid kokku tulevaste suhete deklaratsiooni kavandis

Euroopa Ülemkogu teatas, et põhimõtteliselt on kokku lepitud poliitilises deklaratsioonis, mis paneb paika tulevase kaubanduse, julgeoleku ja muude küsimuste raamistiku, vahendab BBC News.

London ja Brüssel on juba kokku leppinud Ühendkuningriigi Euroopa Liidust 2019. aasta 29. märtsil lahkumise tingimuste kavandis.

Briti peaminister Theresa May teeb hiljem avalduse parlamendis.

"Ma olen just saatnud EL-i ja Ühendkuningriigi vahelise tulevase suhte poliitilise deklaratsiooni kavandi EL27-le. Komisjoni president on mind informeerinud, et see on kokku lepitud läbirääkijate tasemel ja kokku lepitud põhimõtteliselt poliitilisel tasemel, alus liidrite toetuse saamiseks," kirjutas Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk Twitteris.

Kui lahkumiskokkulepe ja poliitiline deklaratsioon pühapäeval Euroopa Liidu tippkohtumisel allkirjastatakse, pöörab May oma tähelepanu kokkuleppe läbisurumisele Briti parlamendis, kus praegu ei arvata sellel olevat enamuse toetust.

Dokumendikavand rõhutab, et igasugune lõplik kokkulepe Suurbritanniaga ei tohi olla vastuolus Euroopa Liidu „nelja vabadusega” - kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumisega Euroopa Liidu alles jäävas 27 liikmesriigis.