Suurbritannia ja EL leppisid kokku Brexiti üleminekuperioodi tingimustes

Ühendkuningriik ja Euroopa Liit on kokku leppinud suures osas tingimustes, mis viivad Ühendkuningriigi „korrapärase” lahkumiseni Euroopa Liidust, teatasid Brexiti-läbirääkijad Michel Barnier ja David Davis.

Üleminekuperiood on määratud kestma 2019. aasta 29. märtsist kuni 2020. aasta detsembrini ning see peab siluma teed tulevase püsiva suhteni, vahendab BBC News.

Barnier ütles, et on olemas ka kokkulepe 4,5 miljoni Ühendkuningriigis elava Euroopa Liidu kodaniku õiguste ja 1,2 miljoni Euroopa Liidus elava Briti kodaniku õiguste kohta pärast Brexitit.

Väljapakutud kokkulepe sisaldab „hädapiduri” võimalust, et vältida niinimetatud kõva piiri Iirimaal, mille vastu on Suurbritannia peaminister Theresa May. Selles osas on teha veel palju tööd.

Nii Ühendkuningriik kui ka Euroopa Liit loodavad, et kokkuleppe tingimused üleminekuperioodi kohta saavad May ja teised riigijuhid allkirjastada sel nädalal Euroopa Liidu tippkohtumisel.