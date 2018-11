Suurbritannia hoiatas suurenenud terroriohu eest Rootsis

„On väga tõenäoline, et terroristid viivad läbi rünnakuid Rootsis. Rünnakud võivad olla valimatud, muu hulgas kohtades, mida külastavad turistid,” teatas Briti välisministeerium.

Expressen võttis eile õhtul Briti välisministeeriumiga ühendust ja sealt öeldi, et neil ei ole ametlikke kommentaare muutunud julgeolekutaseme kohta ning paluti uuesti ühendust võtta täna.

Rootsi välisministeerium suunas edasi valitsuskantseleisse, mis omakorda suunas Rootsi julgeolekupolitseisse (Säpo).

Säpo pressiteenistuse esindaja Dag Enander teatas, et seal ollakse brittide hoiatuse uuendamisest teadlikud.

„Me oleme teadlikud, et on tehtud muudatus, aga me ei kommenteeri teiste riikide antavaid hinnanguid. Nad on läinud ühelt formuleeringult üle teisele formuleeringule, aga me ei saa seda hinnangut retsenseerida,” ütles Enander.

Enanderi sõnul ei ole Säpo hinnang ohutaseme kohta Rootsis muutunud.

„See on endiselt kõrgendatud tasemel. Kolmas aste viieastmelisel skaalal. See on olnud nii alates 2010. aasta sügisest,” ütles Enander.