Suurbritannia ekspeaminister: Ühendkuningriigi päästab lagunemisest föderaalriigi mudel

Suurbritannia endine peaminister Gordon Brown tegi ettepaneku hakata rakendama föderaalriigi mudelit, et vältida Ühendkuningriigi lagunemist Euroopa Liidust lahkumise järel.

Mehe sõnul tähendaks see Suurbritannia blokist lahkumise järel kohalikele parlamentidele oluliselt suurema kontrolli andmist, vahendab uudisteagentuur AP.

Brown ütles laupäeval üritusel oma kodulinnas Kirkcaldys, et föderalism oleks patriootlik lahendus iseseisvumise konfliktile Londoni tooride ja Edinburghi rahvuslaste vahel.

„Ma nimetan seda kolmandaks võimaluseks. Šotimaa patriootlikuks teeks tulevikku,“ ütles ta. „Kolmas võimalus võib ühendada meie riigi ja lõpetada mürgise ja lõhestava jah-versus-ei konflikti, mis jätkab meie lõhki rebimist.“

„On aeg ületada kibe lõhestumine ja äärmuslik järeleandmatu poliitika ja teha lõpp visa hingega konservatismi sõjale jõulise ja veelgi marulisema rahvuslusega,“ leidis Brown.

Tema meelest tuleks võimaldada Šoti valitsusel muu seas ajada ka iseseisvat finantspoliitikat ja seeläbi kaitsta piirkonna hapramat majandust löökide eest.

Inglismaa panka tunnustataks kui föderaalinstitutsiooni Šotimaa, Walesi ja Põhja-Iirimaa esindatusega, samal ajal kui sotsiaal-, pensioni-, kaitse- ja välispoliitika üle otsustaks jätkuvalt Ühendkuningriigi tasandil.

Sturgeon lubab iseseisvumisreferendumit

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeoni taotles eelmisel nädalal Šotimaa parlamendilt volitusi, et viia läbi uus iseseisvusreferendum.

Eeldatavasti annab Šotimaa esindajatekoda Sturgeonile veel tuleval nädalal rohelise tule rahvahääletuse läbiviimiseks pärast seda, kui on teada, millistel tingimustel Suurbritannia kavatseb Euroopa Liidust lahkuda.

Šotlastel on siiski vaja seaduslikult siduvale hääletusele Ühendkuningriigi peaministri Theresa May heakskiitu, mida viimane enne Euroopa Liidust lahkumist anda ei soovi.

Sturgeon märkis, et kui May peakski šotlastele „ei“ ütlema, on neil laual teisigi variante.

Ühe võimalusena võib Šotimaa välja kuulutada mittesiduv ehk nõuandev referendum, mis ei nõua Suurbritannia parlamendi heakskiitu.

Kolme aasta tagusel rahvahääletusel oli 55% Šotimaa elanikke iseseisvumise vastu.

Sturgeon valiti aga eelmisel aastal Šotimaa etteotsa lubadusega korraldada uus iseseisvusreferendum võimalike uute asjaolude üles kerkimisel, nagu Šotimaa lahkumine Euroopa Liidust šotlaste tahte vastaselt.

Juunikuisel rahvahääletusel oli valdav enamus šotlasi Euroopa Liidust lahkumise vastu.