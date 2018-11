Suurbritannia Brexiti-minister Dominic Raab astus tagasi

Raab, kes on Brexiti pooldaja ja sai ministriks pärast David Davise tagasiastumist protestiks peaminister Theresa May Brexiti-plaanide vastu, on osa ministrite grupist, kes ei ole lahkumiskokkuleppe kavandiga rahul, vahendab BBC News.

Oma tagasiastumiskirjas ütles Raab, et ei saa leppekavandit toetada, sest Põhja-Iirimaa jaoks ette nähtud regulatoorne režiim kujutab endast väga reaalset ohtu Ühendkuningriigi terviklikkusele.

Raab lisas, et korraldus, mille eesmärgiks on Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahelise „kõva piiri” naasmise vältimine, annaks tulemuseks selle, et Euroopa Liidul oleks vetoõigus Suurbritannia lahkumise üle.

„Eelkõige ei saa ma kokku viia pakutud kokkuleppe tingimusi lubadustega, mis me andsime riigile oma manifestis eelmistel valimistel,” kirjutas Raab.

Raabi ja McVey tagasiastumine seab surve alla teised valitsuse liikmed ja tekitab doominoefekti võimaluse, mis võib viia valitsuse kukkumiseni.