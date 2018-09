Suur politseioperatsioon Taanis: sillad on kinni, autod ei liigu

Helsingin Sanomat ja Yle kirjutasin, et kõik sillad on suletud, nende seas Suur-Beldi sild ja Rootsi viiv Sundi sild. Suletud on ka mereteed. Rongide ja parvlaevade liiklus on võimude poolt peatatud.

Politsei on erakorralise suuroperatsiooni toimumist kinnitanud, kuid selle põhjust ja täpsemaid asjaolusid esialgu veel avalikkusele selgitatud.

Rootsi ajalehe Aftonbladeti info põhjal on politseioperatsiooni põhjuseks inimrööv ning politsei on saanud korralduse peatada põgenev auto "iga hinnaga".

Tagaotsitav auto olevat Rootsis registreeritud Volvo, mis on renditud Stockholmist.

Sillad suleti Eesti aja järgi kella 15 paiku, kuid juba kella 16 ajal teatas Kopenhaageni politsei, et Sundi silda hakatakse juba uuesti liiklusele avama.