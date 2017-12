Süüdistaja nõuab Venemaa endisele majandusarenguministrile altkäemaksu eest 10 aastat range režiimiga koloonias

Riiklik süüdistaja nõuab kahe miljoni dollari suuruse altkäemaksu võtmises süüdistatavale Venemaa endisele majandusarenguministrile Aleksei Uljukajevile karistuseks kümneaastast vabadusekaotust range režiimiga koloonias, vahendab Interfax.

„Palun määrata Uljukajevile karistus kümneaastase vabadusekaotuse näol range režiimiga koloonias. Samuti pean vajalikuks määrata Uljukajevile täiendav karistus 500 miljoni rubla näol,” ütles süüdistaja Boriss Neporožnõi täna Moskva Zamoskvoretski kohtus. 500 miljonit rubla vastab umbes 7,2 miljonile eurole.

Veel palus Neporožnõi Uljukajevilt ära võtta ametiauaste ja riiklik autasu. Veel palus prokurör tagastada naftafirma Rosneft juhile Igor Setšinile altkäemaksuks saadud kaks miljonit dollarit.

Neporožnõi selgitas, et riiklik süüdistus leiab, et endine minister nõudis altkäemaksu omakasupüüdlikel eesmärkidel.

Kriminaaljuurdlus Uljukajevi üle algatati 2016. aasta 15. novembril. Venemaa ajaloos esimene föderaalministri vahistamine leidis aset päev varem.

Uurijate väitel vahistati Uljukajev kahe miljoni dollari suuruse altkäemaksu saamise järel selle eest, et majandusarenguministeerium annaks positiivse hinnangu, mis lubaks Rosneftil viia läbi tehingu Bašnefti aktsiate 50 protsendi suuruse riigi omanduses olnud paketi ostmiseks. Uljukajevile esitati süüdistus Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi paragrahv 290 lõige 6 järgi (altkäemaksuvõtmine riigiametis oleva isiku poolt, mis on toime pandud altkäemaksu väljapressimise teel ja eriti suures ulatuses). Karistuseks on sellise kuriteo eest ette nähtud kuni 15 aastat vabadusekaotust.

Uljukajev eitab oma süüd ning väidab, et tegemist oli Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) provokatsiooniga pärast Setšini valelikku pealekaebust, mille pani toime Rosnefti turvateenistuse ülem, FSB kindral Oleg Feoktistov.