Surve alla sattunud USA telejaamad otsustasid Trumpi tänast sisserändealast pöördumist siiski üle kanda

Obama kõne näitamata jätmist kasutasid demokraadid ja liberaalid nüüd ära kui pretsedenti Trumpile eetriaja andmisest keeldumise nõudmiseks.

Võimalus, et Trump kuulutab välja riikliku eriolukorra, muudab olukorra keerulisemaks, sest see oleks märkimisväärne üleriiklik uudis.

Telejaamadele avaldatakse survet, et need piiraksid Trumpi filtreerimata sõnumite levitamist. Kriitikud ja faktikontrollijad kinnitavad, et president levitab rutiinselt valesid.