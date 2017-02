Suri tuntud Vene suursaadik ÜRO juures Vitali Tšurkin

Tšurkin, kes asus sellele ametikohale 2006. aastal, suri New Yorgis 64-aastasena, teatab TASS.

„Ta suri tööpostil,“ ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja täna pärastlõunal.

ÜRO mäletas lahkunud kolleegi vaikusehetkega.

Shocking news to hear the passing away of Amb Vitaly Churkin. A brilliant ambassador who served his country & people. May he rest in peace. pic.twitter.com/pFodXqs5Qm

— @kamaNY (@kamapradipta) February 20, 2017