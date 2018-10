Suri tuntud Soome kirjanik Arto Paasilinna

Paasilinna on avaldanud 35 romaani ja arvukalt muid teoseid. Tema tuntuimate teoste hulka kuuluvad „Jäniksen vuosi” („Jänese aasta”), „Ulvova mylläri” („Ulguv mölder”), „Hurmaava joukkoitsemurha” („Lummav vabasurmasõit”) ja „Hirtettyjen kettujen metsä” („Poodud rebaste mets”). Kõik need on avaldatud ka eesti keeles.

WSOY teatel on Paasilinna teoseid tõlgitud enam kui 40 keelde ja müüdud kokku üle kaheksa miljoni eksemplari. Kõige rohkem on tõlgitud „Jänese aastat”.

Paasilinnat on autasustatud Pro Finlandia medali, parima filmistsenaariumi auhinna Jussi ja Itaalia Giuseppe Acerbi auhinnaga.

Paasilinna sündis Kittiläs 1942. aasta 20. aprillil.