Suri kurikuulus Auschwitzi raamatupidaja, keda veel mullu taheti natsikuritegude pärast türmi pista

Saksamaa meedia andmetel suri möödunud reedel 96-aastaselt Oskar Gröning, keda tunti kui ka Auschwitzi raamatupidajat. Veel mullu leidis kohus, et ta võiks asuda peagi vanglakaristust kandma.

Saksamaa väljaanne Der Spiegel kirjutab, et Gröning suri eelmisel reedel haiglas. Hannoveri prokuratuurist öeldi, et saadi sellesisuline kinnitus Gröningi advokaadilt.

Gröning mõisteti 2015. aasta juulis süüdi kaasosaluses 300 000 inimese tapmises Auschwitzi surmalaagris. Talle mõisteti karistuseks neli aastat vangistust.

Gröning kaebas aga otsuse edasi, et karistuse täideviimine peatataks.

"Ekspertarvamuse alusel leiab kõrgem regionaalkohus, et süüdi mõistetud isik on võimeline karistust kandma vaatamata oma kõrgele eale," teatas Põhja-Saksamaal Celles asuv kohus mullu novembris.

Prokuratuuri sõnul tegi kohtuarst kindlaks, et Gröning on võimeline karistust kandma tingimustel, et ta saab asjakohast hooldust ja arstiabi.

Gröning töötas Auschwitzi surmalaagris raamatupidajana, pidades arvestust tapetutelt või orjatööjõuna kasutatutelt ära võetud raha üle ja saates seda oma ülemustele Berliini.

Auschwitzi koonduslaager oli natside suurim koonduslaager Teise maailmasõja ajal. Seal suri kokku kuni 2,5 miljonit inimest.