Suri Hollandi kuninganna õde, kahtlustatakse enesetappu, kuningapaari Eesti-visiit võib ära jääda

Hollandi kuninganna Máxima noorem õde, Argentina kodanik Inés Zorreguieta leiti eile õhtul oma Buenos Airese korterist surnuna, teatas valitsuse infoteenistus.

Kuninganna Máxima teatas avalduses, et on šokeeritud ja väga kurb. Infoteenistuse pressiesindaja teatel oli tegu arvatavasti enesetapuga. Argentina ajalehe La Nacion teatel kannatas kuninganna 33-aastane õde depressiooni ja toitumishäirete all ning on viibinud ka psühhiaatrilisel ravil.

12.-13. juunil pidid Madalmaade kuningas Willem-Alexander ja kuninganna Máximaga tulema Eestisse riigivisiidile. Nüüd on võimalik, et kuningapaari Balti-visiit jääb täiesti ära või osaleb sellel vaid kuningas. Valitsuse infoteenistuse teatel tehakse kuninganna järgnevate päevade kava õe surma tõttu ringi.