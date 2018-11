Suri happerünnaku ohvriks langenud Ukraina korruptsioonivastane aktivist

Ukraina meedia teatel tekkis Gandzjukil tromb ja veresoon lõhkes, vahendab UNIAN.

Tundmatu isik viskas 31. juulil Hersonis Gandzjukile näkku väävelhapet. Intsident leidis aset Gandzjuki kodumaja trepikoja ees. Naine viidi haiglasse keemilise põletusega 30 protsendil keha pinnast. Ta oli ravil Kiievi põletuskeskuses, kus talle tehti 11 operatsiooni.

Gandzjuki ründamises osalemises või sellele kaasaaitamises kahtlustatuna peeti kinni kuus inimest. Augustis üks neist vabastati kuriteo koosseisu puudumise tõttu tema tegevuses.

Kolm kahtlusalust on koduarestis. Rünnaku arvatav korraldaja Sergi Torbin on vahi all.