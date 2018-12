Suri endine USA president George H.W. Bush

Ma ei saa teile nimetada täpset kuupäeva. Arvan, et teadmine Balti riikide saatusest jõudis president Bushi teadvusse pärast sobingut Hitleriga. Rõhuv enamik ameeriklasi on alati jälestanud ja jälestavad ka praegu toore jõu võitu õiguse üle. Oma tunnetes on ameeriklased alati nõrgema poolel. Pärast seda, kui president Bush astus poliitilisse ellu, on ta jätkuvalt jälginud Eesti, Läti ja Leedu saatust, sealhulgas ka eesti pagulaste kaudu, kes ületasid Atlandi ookeani viikingite kombel oma väikestes laevukestes ja jõudsid hoobilt Ameerika ajakirjandusse.

••Andsite oma presidendi ametiaja jooksul autasusid paljudele riigimeestele. Miks jäi president George Bush kümme aastat tagasi sellest nimekirjast välja?

Selleks oli mitu põhjust. Vahel võib isiksuse kaalu hinnata alles mõnesuguse aja järel. President Bush otsustas toetada meid ja taastada diplomaatide vastastikune vahetamine Eestiga. Jätkem raudselt meelde, et Ameerika Ühendriigid ei tarvitsenud tunnustada meid 1991, sest nad ei olnud kunagi lakanud tunnustamast Eesti Vabariiki, kui olime okupeeritud Nõukogude Liidu poolt. President Bushi tegevus vallandas sündmused, mis lõppkokkuvõttes viisid meid NATO ja Euroopa Liidu liikmeskonda.

Teine põhjus peitub selles, et eestlastel on oluline rõhutada meie sidemeid ameeriklastega kui suurima Atlandi-taguse partneriga. Kõrge autasu on osa Eesti püüdluste rõhutamisest. Ning lõpuks on alati olemas enesestmõistetavad viisaka käitumise reeglid. President Bush on kõigepealt ja ennekõike härrasmees. Selle mittehindamine oleks kitsarinnaline või hullemgi.