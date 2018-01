Suri armastatud fantaasiakirjanik Ursula K. Le Guin

Esmaspäeval suri oma USA-s Portlandis asuvas kodus menukas fantaasiakirjanik Ursula K. Le Guin. Ta oli 88-aastane.

Le Guin avaldas muuhulgas luulet, essesid, lasteraamatuid ja lühijutte, aga tema tuntuimad kirjutised jäävad ulme- ja fantaasiavaldkonda.

The New York Times nimetas teda 2016. aastal Ameerika parimaks seni elavaks ulmekirjanikuks, mida naine kommenteeris nii, et sooviks lihtsalt Ameerika kirjaniku tiitlit.

Le Guini üldtuntuimate üllitiste hulgas on fantaasiaseeria "Earthsea" (e.k "Meremaa"), mis sisaldab kaheksat juttu ja viit romaani. Eesti keeles on siit ilmunud esimesed neli romaani ja kogumik "Meremaa jutud".

Naine jõudis avaldada muuhulgas üle 20 romaani, 12 luuleraamatut, üle saja jutu, seitse esseekogumikku, 13 lasteraamatut ja viis tõlkekogumikku.