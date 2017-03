Sunday Times: Trump esitas Merkelile arve, mille kohaselt on Saksamaa NATO-le võlgu 350 miljardit eurot

Kui president Donald Trump kohtus eelmisel nädalavahetusel Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga, esitas ta sadadesse miljarditesse ulatuva arve, mida Trumpi hinnangul võlgneb Saksamaa NATO-le.

Saksamaa valitsuse allikatest on selgunud, et USA president, Donald Trump andis Saksamaa kantslerile arve, mille kohaselt võlgneb Saksamaa NATO-le ligi 350 miljardit eurot.

Saksamaa on väidetavalt võlgu NATO sõjalisele liidule seni osutatud kaitse eest.

Teadaolevalt on Trumpi administratsioon valmistanud sarnased arveid ka paljudele teistele NATO riikidele.

Vastavalt Sunday Timesile, andis Trump Merkelile arve eravestluse ajal. Saksa minister kirjeldas seda kui "koletut tegu".

"Säärase arve esitamise eesmärk on ärritada vastaspoolt, kuid Merkel vastas sellele rahulik ja ei reageerinud provokatsioonile," rääkis anonüümseks jäänud Saksamaa minister The Sunday Timesile.

The Sunday Timesi hinnangul on arve ajendiks asjaolu, et enne 2002 aastat, mil Merkelist sai liidukantsler, lubas tema eelkäija Gerhard Schröder, et Saksamaa tõstab oma kaitsekulutusi, ent pole seda teinud Trumpi visiooni arvestades piisavalt.

Trump on kritiseerinud Euroopa riike, kes ei panusta NATO-sse vähemalt kaks protsenti SKT-st. USA president on väitnud varemgi, et Saksamaa on NATO-le "võlgu suuri summasid".

"Saksamaal ei ole NATO ees mingit võlga," kinnitas juhtunud kommenteerides Saksa kaitseminister Ursula von der Leyen.