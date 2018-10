Sunday Times: britid harjutasid küberrünnakuga Moskvas „tulede kustutamist”, kui Putin peaks näiteks Eesti saared hõivama

Sunday Timesi teatel on britid jõudnud järeldusele, et ainus muu viis vastulöök anda oleks tuumarelvade kasutamine.

Kõrgetasemelised julgeolekuallikad ütlesid Sunday Timesile, et nad on mures, et Suurbritannial jääb puudu võimekustest, mis jätab sõjalistele juhtidele liiga vähe relvi Kremli agressioonile vastamiseks muuga kui tuumarakettidega Trident.

Vene ohtude kohta läbi viidud planeerimisõppused on britte jahmatanud kiirusega, millega vastasseis Moskvaga võib eskaleeruda.

Briti valitsusametnikud on lubanud suurendada ründeotstarbelisi kübervõimekusi, sealhulgas võimekust Kremlis „tuled kustutada”. See annaks Suurbritanniale rohkem valikuvõimalusi, kui Putin käsiks Vene vägedel:

- Hõivata väikesed Eestile kuuluvad saared, et katsetada, kas NATO-l on 5. artikliga tõsi taga

- Sekkuda Liibüas, et saada kontroll naftavarude üle ja päästa valla uus rändekriis Euroopas

- Kasutada mitteregulaarvägesid rünnakuks Briti sõdurite vastu või ähvardada Suurbritannia uut lennukikandjat.

Ülimalt salastatud planeerimiskohtumised, mida on peetud kord nädalas Whitehallis, on andnud tulemuseks järelduse, et küberrelvad annavad Suurbritanniale parima võimaluse Venemaa heidutamiseks, sest läänel ei ole enam väikeseid lahinguvälja tuumarelvi.