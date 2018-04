Sunday Times: Briti allveelaeval oli enne raketilööki Süüriale duell Vene allveelaevaga

Briti ründeallveelaev mängis Vahemerel kassi-hiire mängu Vene allvee- ja teiste sõjalaevadega, teatasid Briti sõjalised allikad ajalehele Sunday Times.

Ajal, kui peaminister Theresa May kaalus eelmisel nädalal, kas anda Süüria vastu löök, algas Vahemerel vee all draama, teatab Sunday Times.

Usutakse, et tiibrakettidega relvastatud kuningliku mereväe allveelaeva jälitas vähemalt üks, aga võib-olla ka kaks Vene allveelaeva, mida lääne sõjalised eksperdid nimetavad „mustaks auguks”, sest need on nii vaiksed.

Oma rakette Tomahawk Süüria sõjaliste sihtmärkide tabamiseks lennuulatusse manööverdanud Briti allveelaeva otsisid väidetavalt ka kaks Vene fregatti ja allveelaevade vastane lennuk. Usutakse, et Astute-klassi allveelaev tegeles mitu päeva pingelise ja ohtliku võistlusega avastamise vältimiseks, teatab Sunday Times.

Briti ja Vene allveelaevad on viimastel aastatel üha rohkem luuranud teineteise järel Põhja-Atlandil, Põhjamerel ja Vahemerel. Viimast juhtumit peetakse aga esimeseks korraks, kui rünnaku eel on toimunud veealune duell.