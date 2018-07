Sukeldujatel kulub Tai jalgpallipoisteni jõudmiseks koobastes kuus tundi

Kolmanda variandina üritavad päästjad puurida augu sinna, kus poisid redutavad. See ei pruugi siiski kõige ohutum variant olla, sest poisid on umbes ühe kilomeetri sügavusel maa all ning kinnises ruumis.

Päästjate suurimaks mureks on pidev vihm. „Me pumpame nii palju välja, kui me vähegi suudame,“ ütles Chiang Rai linna kuberner Narongsak Osottanakorn. „Aga vesi tuleb ikka sisse, ükskõik kui palju auke me katame, vesi voolab ikka sisse.“

Osottanakorn lisas, et päästjad peavad kiiresti tegutsema, kuna vihma oht on suur. „Kui me peame poisid enne välja tooma, kui nad on valmis, teeme me seda, aga see oleks viimane variant.“

Päästjad on 13 sukeldumiskostüümi valmis pannud poistele ja nende treenerile, aga Osottanakorn ei kinnitanud, et päästeoperatsioon on valmis.

CNN-i ilmateade ei välista vihma, aga kuni laupäevani lubab ta suhteliselt kuiva ilma. Vihma tõenäosus suureneb pühapäevast ning sellega kaasnevad ka tugevamad vihmasajud. Kui vihmasajud saabuvad enne poiste päästmist, võib veetase liiga kõrgeks muutuda ning poisid võivad kuni neli kuud koopas lõksus olla.