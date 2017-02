Stoltenberg: Venemaa peaks mõjutama Donbassi võitlejaid relvarahu rikkumised lõpetama

NATO peasekretär Jens Stoltenberg nentis kolmapäeval, et Ida-Ukrainas toimuvad relvarahu ulatuslikud rikkumised ja kutsus Venemaad üles kasutama oma mõjujõudu, et olukord paraneks.

Stoltenberg märkis, et viimastel päevadel on Ukrainas relvarahu rikutud rohkem kui 5600 korral ning umbes 20 000 inimest on jäänud elektrita.

„Me näeme üle pika aja tõsiseimat vägivallalainet, seda eriti Avdijivkas ja selle ümbruses, näeme, et relvarahust ei peeta kinni,“ ütles Stoltenberg. „Kutsume üles otsekohe relvarahu juurde naasma ja tagasi tõmbama kõik Minski lepetega keelatud raskerelvad. OSCE vaatlejatele tuleb tagada vaba ja turvaline juurdepääs kogu piirkonnas. See puudutab ka Ukraina-Vene piiri. Kutsume Venemaad üles kasutama oma arvestatavat mõjujõudu separatistide üle, et vägivald lõppeks. Kõik pooled peavad Minski leppeid täielikult täitma. NATO jätkab jõuliselt Ukraina poliitilist ja praktilist toetamist.“