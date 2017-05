Stoltenberg: NATO ühineb Islamiriigi-vastase koalitsiooniga

NATO ühineb Islamiriigi vastu võitleva USA juhitud koalitsiooniga, teatas alliansi peasekretär Jens Stoltenberg neljapäeval enne NATO tippkohtumise algust, kus osaleb ka USA president Donald Trump.

„See saadab tugeva poliitilise sõnumi NATO pühendumuse kohta võitlusele terrorismi vastu,“ ütles Stoltenberg AFP vahendusel.

Stoltenberg rõhutas, et see ei tähenda NATO jaoks lahingutegevusest osavõtu rolli võitluses Islamiriigi ja teiste islamistlike terrorirühmituste vastu Süürias ja Iraagis.

Kõik NATO 28 liikmesriiki on eraldi Islamiriigi-vastase koalitsiooniga ühinenud, kuid NATO institutsioonina mitte, vaatamata suurele survele Washingtonist.

Diplomaatilised allikad teatavad, et mõned liikmesriigid, näiteks Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia on olnud sellise sammu vastu, kartes, et allianss võidakse kista maismaasõtta ja ohtu satuksid suhted araabia riikidega. NATO allikate teatel on neist reservatsioonidest nüüd üle saadud.

Loe veel

Stoltenberg ütles, et NATO laiendab oma AWACS-jälgimislennukite rolli Islamiriigi-vastaste operatsioonide toetamiseks ja suurendab väljaõppeprogramme Iraagis.

NATO peakorteris Brüsselis luuakse erirakuke terrorismivastase luure ja planeerimise koordineerimiseks.