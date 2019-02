Stockholmist õhku tõusnud lennukile tehti pommiähvardus

Rootsi meresõiduameti mere- ja õhupäästekeskusele tuli häire Malmö lennujuhtimiskeskuse kaudu, vahendab SVT Nyheter.

„Lennuk oli Växjö kaugusel, kui tuli pommiähvardus. Mul ei ole aga informatsiooni, kuidas ähvardus edastati. Lennuk naasis seejärel Arlandasse, kus ta maandus kell 11.14,” ütles meresõiduameti esindaja Daniel Lindblad. „Lennuki maandumisega on meie operatsioon lõppenud ja vastutuse on üle võtnud politsei.”

Teadete kohaselt toimus maandumine probleemideta ja millestki muust teateid ei ole.

Arlanda lennuväljal uurib asja politsei.

„Me saame kinnitada, et töötame selle asjaga ja on andmeid lennufirmalt, et nad on saanud pommiähvarduse. Me oleme Arlandas kohal,” ütles Stockholmi politsei esindaja Towe Hägg.

Häggi sõnul evakueeriti reisijad lennukist kohaliku aja järgi kell 12.12.

Oma veebilehel kommenteeris juhtunut ka lennufirma Norwegian.

„Me saame kinnitada, et lennu vastu Arlandast Nice’i oli suunatud pommiähvardus,” teatas Norwegian. Edasised küsimused suunas Norwegian politseile.

Lennuk tõusis õhku kohaliku aja järgi kell 10.10. Malmö lennujuhtimiskeskus sai pommiähvarduse kella 10.40 ajal. Ähvardus tuli Lindbladi sõnul Oslost.

Seejärel otsustas lennuki kapten Arlandasse naasta.