Stockholmis toimunud rahutuste käigus pidi politseinik enesekaitseks tulistama

Foto: Kaader videost

Stockholmi Rinkeby linnaosas puhkesid esmaspäeva õhtul rahutused seoses sellega, et politsei tahtis metroojaama juures üht isikut vahistada. Esialgu teatati, et politsei tegi hoiatuslasu, kuid hiljem selgus, et lask polnud mõeldud hoiatuseks.