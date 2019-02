Stockholmis toimunud plahvatuses hukkus noor mees

Täna pärast kella kolme pärastlõunal sai politsei teate, et Lõuna-Stockholmis asuvas majas on toimunud plahvatus, vahendab Aftonbladet.

Väljaande andmetel hukkus plahvatuses noor mees.

Inimesed on lähedalasuvatest elamutest evakueeritud. "Praegu näib tegu olevat piiritletud sündmusega, kuid me tagame ebakindlas olukorras ohutuse," ütles politsei pressiesindaja Anna Westberg.

Anonüümne allikas kinnitas Aftonbladetile, et politsei on algatanud uurimise mõrva paragrahvi järgi, kuid alles on ka võimalus, et tegemist oli õnnetusjuhtumiga.