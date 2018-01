Stockholmis terrorirünnaku korraldanud Rahmat Akilov tahtis Rootsit karistada Islamiriigi-vastase tegevuse eest

Stockholmi Drottninggatanil terroriakti toime pannud Rahmat Akilov kavatses selle käigus surra. Peaprokuröri asetäitja Hans Ihrmani sõnul tahtis Akilov Rootsit karistada ülemaailmses Islamiriigi-vastases koalitsioonis osalemise eest.

Ihrman esitas Akilovile süüdistuse terrorikuriteos ja terrorikuriteokatses, vahendab Aftonbladet.

„Minu eesmärk on, et ta ei saaks enam kunagi meie ühiskonnas vabalt ringi liikuda,” ütles Ihrman pressikonverentsil.

Eelmise aasta 7. aprillil Stockholmi kesklinnas Drottninggatanil toime pandud terrorirünnakus hukkus viis ja sai viga 14 inimest.

„See olin mina, kes veokit juhtis,” olid Akilovi esimesed sõnad, kui ta kinni võeti, teatas Ihrman.

On kindlaks tehtud, et Akilov pakkus end Islamiriigi nimel terroriakti toime panema ning tal on kontakte radikaliseerunud isikutega väljaspool Rootsit.

„Ta tahtis karistada Rootsit selle eest, et me võtame osa ülemaailmsest koalitsioonist Islamiriigi vastu,” ütles Ihrman.

Islamiriik ei ole siiski Stockholmi terroriakti eest vastutust võtnud.

Rootsi julgeolekupolitsei (Säpo) teatel ei olnud terroriakti kohta enne selle toimumist mingeid andmeid, kuid oli mõnesid tähelepanekuid Akilovi kohta.

„Nädalapäeva valik ei olnud tõenäoliselt juhuslik. Ta oli luuranud Stockholmis varem just reedeti. Ta oli huvitatud mõnedest kohtadest, päevadest ja ajahetkedest,” ütles Ihrman.

Akilov plaanis rünnakut alates 2017. aasta 16. jaanuarist. Mitmetes internetivestlustes pakkus ta end Islamiriigi nimel Stockholmis terroriakti toime panema.

Akilov on erinevaid kohti Stockholmi kesklinnas fotografeerinud ning guugeldanud muu hulgas „geiklubi” ja erinevaid laevareise, mis on prokuröri sõnul olnud potentsiaalsed sihtmärgid.

Akilovil oli kavas rünnaku käigus surra pommiplahvatuse tagajärjel, teatas Rootsi rahvusliku operatiivameti uurimisüksuse juht Christer Nilsson.

Tänu valvekaameratele ja avalikkuse abile õnnestus Akilov umbes viis tundi pärast rünnakut Märstas kinni pidada.

2017. aasta 7. aprillil kell 14.45 kaaperdas Akilov õlleveoki ja sõitis sellega suurel kiirusel mööda Stockholmi Drottninggatanit, eesmärgiga sõita otsa nii paljudele inimestele kui võimalik.

Viis inimest hukkus ja 14 viidi vigastatuna haiglasse.