Stockholmis plahvatas merel kaater

Stockholmis Stora Essingeni juures plahvatas täna merel olnud kaater. Kohale saabusid veepolitsei ja päästeteenistus.

Teade juhtunu kohta saabus kohaliku aja järgi kell 12.34, vahendab Aftonbladet.

„Ma ei tea rohkem, kui et kaater olevat plahvatanud ja see olevat olnud võimas plahvatus. Päästeteenistus on sinna teel koos sukeldujatega,” ütles Carina Skagerlind politsei juhtimiskeskusest.

Mitmed lugejad teatasid Aftonbladetile, et kuulda oli kõva pauku, kui kaatril tuli puhkes.

„Kaater süttis põlema vees. Ma ei tea, kas see plahvatas. Me oleme seal koos rannikuvalvega ja pritsime vett,” teatas Jesper Vestling Stockholmi päästeteenistusest.

Kaatris olnud inimesed hüppasid vette ja esialgse informatsiooni järgi korjasid lähedal olnud alused nad veest välja. Hiljem teatas politsei, et jutt käib kolmest inimesest, kes viga ei saanud.