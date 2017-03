Stockholmis lasti maha kaks noort meest

Stockholmi Kista linnaosas lasti autos maha kaks 20. eluaastates meest. Politsei ei välista jõukude vahelist vägivalda ning mõrv võib olla seotud teise kuriteoga.

Kedagi pole seni vahistatud, teatab Aftonbladet.

Tulistamine leidis aset kolmapäeva õhtul Kista keskuse lähedal elamupiirkonnas, mitte kaugel põhikoolist.

„Kell 22.06 saime me teate, et Kistas on leitid kaks isikut, kes on tulistamises haavata saanud. Helistaja mainis, et üks auto kadus suure kiirusega,“ ütles Stockholmi politsei esindaja Anna Westberg.

Kiirabi viis haavatud Karolinska ülikoolihaiglasse Solnas. Üks mees suri kell 22.42 ja teine kell 2.27.