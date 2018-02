Stockholmi veokirünnaku toimepanija kohtus: minu eesmärk oli tappa Rootsi kodanikke

Rootsis jätkub kohtuprotsessi Stockholmi veokirünnaku toimepanija Rahmat Akilovi üle. Terrorismis kahtlustatav usbekk sai protsessi kolmandal päeval ka sõna.

Esimesena küsiti Akilovilt, mida ta tahtis saavutada, vahendab SVT Nyheter.

„Ma tahtsin, et Rootsi lõpetaks oma osavõtu võitluses kalifaadi vastu,” ütles Akilov vene keele tõlgi vahendusel. „Ma tahtsin, et Rootsi lõpetaks sõdurite saatmise sõjatsoonidesse, kus võideldakse Islamiriigi vastu.”

Akilov teatas, et tahtis Rootsile probleeme tekitada, et Rootsi tegeleks oma probleemidega. Kui Akilovile avaldati survet, et ta ütleks, milline spetsiifiline eesmärk oli sõita veoautoga mööda Stockholmi Drottninggatanit, vastas ta: „Et tappa Rootsi kodanikke. Neid, kes olid sellel tänaval.”

Akilov ütles ka, et tahtis, et Rootsi lõpetaks „hiiglaslike summade” saatmise kalifaadi vastu võitlemiseks.

Akilov teatas, et tahtis anda oma väikese panuse võitlusse, et toetada terroriorganisatsiooni Islamiriik.

Akilovi advokaat Johan Eriksson on varem öelnud, et Akilov ei arvestanud, et jääb rünnakus ellu.

Seotud lood: Stockholmi veokirünnaku toime pannud usbekk tunnistas terrorismikuritegu

„Ma tahtsin surra märtrina,” ütles Akilov.

Loe veel

Eelmise aasta 1. märtsil kirjutas Akilov internetivestluses oma vestluskaaslasele Mansurile, et on valmis läbi viima „märtrioperatsiooni”. Akilov kirjutas, et 1. mail toimub „pedeparaad” ja ta on valmis märtrioperatsiooni läbi viima, kui talle juhiseid antakse.

„Siis sain ma aru, et 1. mai on vale,” ütles Akilov.