Stockholmi kesklinnas pussitati kahte inimest kaela piirkonda

Rootsi pealinna Stockholmi kesklinnas Medborgarplatseni väljakul pussitati täna õhtul kahte inimest. Politsei pidas peagi kahtlustatavana kinni 38-aastase mehe.

Aftonbladeti andmetel pussitati ohvreid kaela piirkonda. Iltalehti vahendab, et vähemalt üks neist sai väga raskelt viga. Mõlemad ohvrid viidi haiglasse.

Politsei sai teate rünnakust kella 19 paiku (kohaliku aja järgi). Kohapeal on suured politseijõud ning sündmuskoht on politseilintidega piiratud.

Rünnaku põhjused on siiani ebaselged. Aftonbladet kirjutab, et vahistati 38-aastane mees, juhtunuga seoses on üle kuulatud veel kolm inimest.

Ühe allika sõnutsi peeti arvatav pussitaja kinni kino Victoria ees. "Tegu oli suure ja jõulise mehega, teda saatis üks naine, aga pole teada, kas ka tema vahistati," sõnas pealtnägija.