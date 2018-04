Spioon Mihhail Petrov rääkis Pihkva väljaandele džentelmenide kokkuleppest kapoga

Mihhailiga lävisid paljud ja üks tema alalisi partnereid tatamil oli Pihkva oblasti poliitiline asekuberner Maksim Žavoronkov, kes on praegu Venemaa võimuerakonna Ühtne Venemaa täitevkomitee juhi esimene asetäitja. Vähemal määral suhtles Petrov ka Pihkva oblasti tollase kuberneri Andrei Turtšakiga, kes on praegu Ühtse Venemaa peanõukogu sekretär ja föderatsiooninõukogu esimehe asetäitja. Petrovi sõprus oblastiadministratsiooniga aitas saada klubile toetust ning Mihhail ise avaldas artikleid ajalehes Pskovskaja Pravda ja võttis sõna sotsiaalmeedias. Varsti hakkas Petrovi „passionaarsus” võtma aktiivseid vorme: ta teatas, et asutab organisatsiooni Oplot Pihkva filiaali ning kavatses sõita ja panna põlema teekasutusmaksu Platon vastu protestivad veokijuhid.

Siis aga toimus järsk muutus. Tõele kõige sarnasema versiooni järgi tekkis Petrovil ja Žavoronkovil konflikt.

Petrov läks järsult opositsiooni, hakkas vihkama Venemaa autoritaarset režiimi, hakkas esinema Aleksei Navalnõi staabi Pihkvas korraldatud meeleavaldustel ja püüdis astuda organisatsiooni Otkrõtaja Rossija Pihkva osakonna regionaalnõukogusse. Enne Eestisse põgenemist saadeti Petrovile dokument, mille järgi võlgnes ta rendi eest üle 100 000 rubla. „Ma olen sportlane, mitte raamatupidaja!” karjus Petrov siis.

Loe veel

2017. aasta 12. juunil teatas Petrov Navalnõi staabi meeleavaldusel, et on teenindanud Pihkva oblasti administratsiooni. „Siin on plakatid „Suli, ära varasta. Suli ei saa olla varastamata, varas ei saa olla varastamata, aga meie palume teda: „Kas te võiksite natukene varastamata olla?” ... Nad ei anna teile midagi. Ma ütlen seda teile kui inimene, kes teenindas kaks aastat oblasti administratsiooni. Teenindas. Isegi mitte ei teeninud ja tegi seda raha eest. Seda oli 20 000-30 000 rubla kuus. Ei palju ega vähe, aga ma müüsin ennast sellise numbri eest maha. Ma ei soovita seda teha,” tunnistas Petrov.

Sellest, mis temaga Eestis juhtus, ei ole Petrov valmis rääkima. „No mis, mul oli sõber eestlane, kes mind aitas, sest ma ei oska keelt – ma olen ju spioon, aga spioon loomulikult ei pea keelt oskama! Niisiis, kui ma talle ütlesin, et ma pean saama poliitilise varjupaida, viis ta mind kohalikku politseisse. Ma täpsustasin talle, et rääkida tuleb ikkagi kapo, meie FSB analoogiga. Me läksime kohale, rääkisime umbes kaks tundi, ma palusin ennast aidata ja jah, mul aidati saada välismaalaste keskusse, see on siin tuntud koht. Aga mis edasi sai... Noh, seni on see saladus, nagu ma ütlesin, me tegime nendega džentelmenide kokkuleppe, mida nad osaliselt rikkusid, ja kui nad ei pea sõna ka teistest küsimustes, olen ma valmis kõik ära rääkima. Ja ma arvan, et paljudele Eesti elanikele saab sellest ebameeldiv avastus. Ühte võin ma öelda: ise vabatahtlikult ärge kunagi ennast üles andke. Läbirääkimistele võib minna, aga nii ennast üles anda, noh, teid tahetakse igal juhul istuma panna.”

Petrov plaanib juuli keskel vanglast välja saada. Karistus määrati talle skeemi 1+4 järgi ehk neli aastat on ta katseajal. Eestisse ei kavatse ta jääda ja Venemaale ka mitte minna.

„Loomulikult mitte Venemaale. Ma olen siin näinud, kuidas eriteenistused töötavad, ma tean, mis mind ootab. Saad aru, FSB ja kapo – need on üks ja sama, kõik eriteenistused on ühesugused. Mul ei ole mingit viha Eesti vastu. Aga tagasi minna – kuhu? Mulle näiteks teatatakse, et nüüd olevat politsei hakanud klubi lapsi ja lapsevanemaid välja kutsuma, koguvad informatsiooni finantsrikkumiste kohta ja mitteametliku informatsiooni järgi tahetakse alustada juurdlust kelmuse kohta.”

Üks kapo ja Petrovi vahelise džentelmenide kokkuleppe punkte olevat Mihhaili sõnul tema loobumine poliitilise pagulase staatusest ehk rahvusvahelisest kaitsest. Petrovi jaoks on peamine saada elamisluba, dokumendid lubati talle vormistada paari nädala jooksul pärast vanglast vabanemist.