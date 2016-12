Spionaažikahtlus: Läti Raudtee töötaja pildistas NATO sõjatehnikat

Läti siseminister Rihards Kozlovskis ei arva, et Läti Raudtee (LDz) vahistatud töötaja pildistas täiesti süütult NATO sõjatehnikat.

Kozlovskis tunnistas, et vahistatu nime on varem avalikult mainitud, kuid eitas väidet, et ta pildistas NATO sõjatehnikat täiesti süütult. Kozlovskis rõhutas, et kohus andis vahistatu tegevusele hinnangu, otsustades ta vahi alla jätta, vahendab Läti Delfi.

Kozlovskis teatas, et spionaaž toimus kolmandate riikide heaks, see tähendab, et ühe riigi heaks, mis ei kuulu Euroopa Liitu. Muud informatsiooni Kozlovskis ei avaldanud, sest juurdlus alles käib.

Kozlovskis loodab, et protsess ei kesta kaua ja asi jõuab kohtusse. Veel väljendas minister lootust, et see pretsedent hoiab ära teiste inimeste sarnase tegevuse.

Läti natsionaalbolševistliku partei juht Vladimir Linderman teatas varem, et spionaažis kahtlustatuna vahistatud Läti elanik on Läti Raudtee pikaaegne töötaja Aleksandr Krasnopjorov. Lindermani sõnul pildistas Läti Raudtees umbes 20 aastat meistrina töötanud Krasnopjorov vagunitel olnud NATO tehnikat ning pani fotod üles sotsiaalmeediasse või saatis kellelegi Venemaale. Pärast vahistamist viidi Krasnopjorov Jelgava vanglasse ja vallandati töölt.

Läti julgeolekupolitsei teatas novembri lõpus spionaažis kahtlustatava isiku vahistamisest. Juurdluse raames toimus viis läbiotsimist.

Julgeolekupolitsei keeldus ütlemast, kas kinnipeetu on Lindermani nimetatud Krasnopjorov. Samas juhtis julgeolekupolitsei tähelepanu sellele, et Lindermanil ei ole selles asjas mingit protsessuaalset staatust ning järelikult ei ole tal ligipääsu informatsioonile, mis võimaldaks teha objektiivseid järeldusi juurdluse asjaolude kohta. Läti julgeolekupolitsei kutsub suhtuma Lindermani ütlustesse ja allikatesse kriitiliselt.