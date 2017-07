Soul: Põhja-Koreal ei ole ICBM-i atmosfääri naasmise tehnoloogiat

Lõuna-Korea luureagentuur ei usu, et Põhja-Korea on omandanud tehnoloogia, mis võimaldab mandritevahelisel ballistilisel raketil (ICBM) edukalt Maa atmosfääri naasta.

Põhja-Korea andis eelmisel nädalal teada tuumavõimekusega ICBMi edukast katsetamisest ajal, mil riik teeb sanktsioonide kiuste üha uusi edusamme oma tuuma- ja raketivõimekuse edendamisel, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Kuigi Pyongyangi teatel suutis nende mandritevaheline ballistiline rakett eelmisel nädalal edukalt Maa atmosfääri naasta, ütles Lõuna-Korea luurekomitee juht Yi Wan-young täna, et nende luureandmetel ei ole teavet atmosfääri naasmise tehnoloogia olemasolust.

„Arvestades, et põhja-Koreal ei ole ühtegi [seesuguse tehnoloogia] katsetamise paika, on agentuur arvamusel, et Põhja-Korea ei ole omandanud vastavat tehnoloogiat,“ ütles ta.

Yi sõnul on agentuur arvamusel, et rakett, mis eelmisel nädalal stalinistliku riigi rannikult välja lasti, oli keskmise tegevusraadiusega ballistiline rakett KN-17, mida katsetati ka kevadel.

Ta lisas, et agentuuril ei ole ka teavet ebatavalisest aktiivsusest Põhja-Korea Punggye-ri tuumapolügoonil.