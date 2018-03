Soul: Põhja-Korea peatab tuuma- ja raketikatsetused, kui toimuvad läbirääkimised USA-ga

Lõuna-Korea teatas, et Põhja-Korea nõustus kehtestama moratooriumi tuumarelvade ja rakettide katsetustele, kui peab läbirääkimisi USA-ga.

Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini rahvusliku julgeoleku direktor Chung Eui-yong ütles täna, et Põhja-Korea teatas, et on valmis pidama USA-ga „südamest südamesse” läbirääkimisi teemadel, mis puudutavad Põhja-Korea potentsiaalset tuumarelvavabaks muutmist ja suhete normaliseerimist Pyongyangi ja Washingtoni vahel, vahendab Associated Press.

Chung ütles ka, et Põhja-Korea tegi selgeks, et tal ei pea olema tuumarelvi, kui ta ei ole sõjaliselt ohus ja saab julgeolekugarantiid.

Chungi sõnul lubas Põhja-Korea ka mitte kasutada tava- ega tuumarelvi Lõuna-Korea vastu.

Lõuna-Korea delegatsioon saabus täna tagasi visiidilt Põhja-Koreast, kus õhtusöögil kohtuti ka Põhja-Korea juhi Kim Jong-uniga.

Veel leppisid kaks Koread kokku, et peavad aprilli lõpus läbirääkimisi tippkohtumise korraldamise üle.

Lõuna-Korea presidendiadministratsioon teatas, et riigid leppisid kokku telefoni otseliini sisseseadmises juhtide vahel.