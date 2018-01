Soul: Põhja-Korea avab piiriülese kommunikatsioonikanali

Põhja-Korea teatas täna, et avab taas piiriülese kommunikatsioonikanali Lõuna-Koreaga, ütlesid ametnikud Soulis.

Põhja-Korea riigiraadio teadaanne järgneb Lõuna-Korea eilsele pakkumisele korraldada kõrgetasemelised läbirääkimised, et leida viise koostööks seoses järgmisel kuul Lõuna-Koreas algavate taliolümpiamängudega. Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un andis üleeile mõista, et riik võib saata Pyeongchangi oma delegatsiooni, vahendab Associated Press.

Lõuna-Korea ühinemisministeerium, mis Põhja-Korea riigimeediat jälgib, teatas, et Põhja-Korea kavatseb kommunikatsioonikanali taastada Panmunjomi piirikülas veel täna.

Põhja-Korea rahumeelse taasühinemise komitee esimees Ri Son-gwon tegi avalduse Kim Jong-uni nimel, teatas Lõuna-Korea ühinemisministeerium.

Ri ütles, et Põhja-Korea püüab suhelda Lõuna-Koreaga siiral ja ettevaatlikul viisil kõrgeima juhi (Kimi) tahte järgi.