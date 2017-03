Šotimaa lubab uut iseseisvusreferendumit Londoni vastuseisu kiuste

Šotimaa esimese ministri Nicola Sturgeoni sõnul purustaks Suurbritannia peaministri jätkuv otsus mitte arutada iseseisvusreferendumit ka pärast selle heakskiitmist Šotimaa esindajatekoja poolt lõplikult Ühendkuningriigi põhiseadusliku struktuuri.

Sturgeon lubas täna edasi minna oma kavatsusega korraldada lähiajal uus iseseisvusreferendum. Eelmisel nädalal taotles ta selleks ka kohalikult parlamendilt volitusi.

Eeldatavasti annab Šotimaa esindajatekoda Sturgeonile veel tuleval nädalal rohelise tule rahvahääletuse läbiviimiseks pärast seda, kui on teada, millistel tingimustel Suurbritannia kavatseb Euroopa Liidust lahkuda.

Šotlastel on aga vaja igasugusele seaduslikult siduvale hääletusele Šotimaal Ühendkuningriigi peaminister Theresa May heakskiitu ja viimane andis sel nädalal Sturgeonile teada, et tema jätkuv seisukoht on, et hetkel ei ole sobiv aeg seda küsimust arutada.

„Suurbritannia peaministri otsus seista vastu Šotimaa esindajatekoja volitustele purustaks lõplikult igasuguse arvamuse Ühendkuningriigist kui võrdsete teineteisest lugupidavate toimijate partnerlusest,“ ütles Sturgeon.

„Tal on aega ümber mõelda ja ma loodan, et ta teeb seda. Kui tema mure on ajastus, olen ma rõõmuga nõus seda küsimust arutama,“ lubas esimene minister.

Sturgeon märkis, et kui May peaks šotlastele siiski „ei“ ütlema, on neil laual teisigi variante.

Ühe võimalusena võib Šotimaa välja kuulutada mittesiduva ehk nõuandva referendumi, mis ei nõua Suurbritannia parlamendi heakskiitu.

BRITAIN-SCOTLAND-POLITICS-VOTE-REFERENDA Foto: Andy Buchanan, AFP

„Kui me saadame Mayle kirja ja ta saadab selle avamata tagasi, siis see tähendab olukorda, kus Ühendkuningriigi valitsus ei suhtle Šotimaa valitsusega,“ tõdes allikas Šotimaa Rahvusparteist uudisteagentuurile Reuters. „Tegu oleks põhiseadusliku kriisi või millegi väga lähedasega.“

Kolme aasta tagusel rahvahääletusel oli 55% Šotimaa elanikke iseseisvumise vastu.

Sturgeon valiti aga eelmisel aastal Šotimaa etteotsa lubadusega korraldada uus seseisvusreferendum võimalike uute muutusi toovate asjaolude üles kerkimisel, nagu Šotimaa lahkumine Euroopa Liidust šotlaste tahte vastaselt.

Juunikuisel rahvahääletusel oli valdav enamus šotlasi Euroopa Liidust lahkumise vastu.