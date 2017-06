Šotimaa ja Walesi juhid: May Põhja-Iirimaale raha loopimine nõrgestab Ühendkuningriiki

Šotimaa ja Walesi juhid süüdistasid peaminister Theresa Mayd Ühendkuningriigi siseste sidemete nõrgestamises, „loopides raha“ Põhja-Iiri erakonnale oma valitsusele toetuse tagamiseks.

May ja Põhja-Iiri Demokraatliku Unionistliku Partei (DUP) vahel sõlmitud kokkuleppe järgi saab Põhja-Iirimaa täiendavalt miljard naela ja DUP toetab valitsust võtmetähtsusega hääletustel, vahendab Reuters.

Kui mõned May konservatiivse partei liikmed pole esmaspäeval sõlmitud kokkuleppega DUP-ga rahul, kartes, et see võib ohtu seada 1998. aasta rahuleppe Põhja-Iirimaa katoliiklaste ja protestantide vahel, kinnitasid Šotimaa ja Walesi juhid, et see võib ohtu seada Ühendkuningriigi enese.

„Tänane kokkulepe kujutab endast otsest pistist nõrga peaministri ja kõikuva valitsuse ametis hoidmiseks,“ ütles Walesi leiboristist esimene minister Carwyn Jones. „On ennekuulmatu, et peaminister usub, et ta võib kindlustada oma enda poliitilise tuleviku, loopides raha Põhja-Iirimaale, eirates samas ülejäänud Ühendkuningriiki. See on löök näkku kohustusele ehitada üles ühtsem riik ja nõrgestab Ühendkuningriiki veelgi.“

„Sõlmides selle räpase, häbitu kokkuleppe on toorid näidanud, et ei peatu millegi ees võimul püsimiseks – isegi detsentraliseerimise kõige põhilisemate põhimõtete ohverdamise ees,“ lausus Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon (Šoti Rahvuspartei). „See kokkulepe tõstatab ka väga tõsised küsimused Šoti ministrile. Nädalavahetusel andis David Mundell mõista, et ei luba olukorda, kus Põhja-Iirimaa saab lisaraha ja Šotimaa ei saa.“