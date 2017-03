Šotimaa esimene minister Sturgeon taotleb uut iseseisvusreferendumit

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon teatas esmaspäeval, et palub volitusi uue iseseisvusreferendumi korraldamiseks.

Sturgeon ütles, et Suurbritannia peaminister Theresa May on seni keeldunud Šotimaaga Brexiti teemal kompromissi otsimast, vahendab Associated Press.

Sturgeoni sõnul on Šotimaa jaoks tähtis astuda aktiivseid samme oma huvide kaitsmiseks, kui Suurbritannia on valmis käivitama oma Euroopa Liidust väljaastumise.

Šotimaa valijad lükkasid iseseisvuse 2014. aasta referendumil tagasi, kuid Sturgeon ütles, et Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lahkuda on toonud kaasa asjaolude olulise muutumise.