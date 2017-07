Soros: Ungari valitsuse minuvastane kampaania on antisemiitlik

USA miljardär, juudi rahvusest George Sorose meelest on Ungari valitsuse immigratsioonivastane kampaania antisemiitlik.

„Ma olen mures antisemiitlike kujundite pärast, mida Ungari režiim kasutab teadlikult, levitamaks valeinformatsiooni,“ ütles Soros.

Juuli alguses otsustas Ungari valitsus eraldada riigieelarvest 5,7 miljardit forintit (19 miljonit eurot) kampaaniaplakatile, millel näeb deemonlikult irvitavat juudi rahvusest Sorost kõrvuti tekstiga: „Ärge laske Sorosel viimasena naerda!“ Ungari peaminister Viktor Orbán üritab sel moel propageerida väidet, et 86-aastane miljardär üritab sundida Ungarit põgenikke vastu võtma.

Ajaleht The Guardian kirjutab, et alates plakatite linnatänavatele ilmumisest eelmisel nädalal, on teateid mitmetest mittevägivaldsetest juudivastastest intsidentidest.

Juudiorganisatsiooni Mazsihisz juht Andras Heisler palus seetõttu Orbánil kampaania lõpetada, öeldes, et mürgine sõnum kahjustab kogu Ungarit.

Miljardäri pressiesindaja Michael Vachon ütles teisipäeval, et kampaania „tuletab meelde sündmusi Euroopa tumedaimatel tundidel“ ja on „selgelt antisemiitlike ülemtoonidega“. „Valitsus on järjepidevalt ja tahtlikult moonutanud George Sorose seisukohti migratsiooni ja põgenike teemal,“ lisas ta.

Antisemitismis süüdistatud Orbán on aga skandaali puhul leidnud endale ootamatu toetaja: Iisraeli valitsuse, mis mõistis hukka Sorose tegevuse valitsusväliste organisatsioonide toetamisel ja tunnustas Ungari poliitikat. „Ta õõnestab pidevalt Iisraeli demokraatlikult valitud valitsust, rahastab juudi riiki laimavaid organisatsioone ja üritab eitada valitsuse õigust ennast kaitsta,” süüdistas Iisraeli välisministeerium.

Juudiriigi peaminister Benjamin Netanyahu külastab järgmisel nädalal esimese Iisraeli juhina iseseisvat Ungarit.