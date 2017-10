Soomes võidakse välja vahetada kõik isikukoodid

Soomes alustab sel nädalal tööd isikukoodide uuendamist arutav töögrupp, mis arutab ka võimalust, et kõigi inimeste isikukoodid vahetatakse välja.

Soome isikukoode peab uuendama, sest praegused koodid hakkavad otsa lõppema. Uuele isikukoodile võidakse lisada ka biomeetriline tunnus, vahendab Ilta-Sanomat.

Isikukoodiga on praegu seotud informatsiooni ka inimese ea ja soo kohta. Näiteks transsoolised inimesed on pidanud problemaatiliseks, et kuigi nad võivad vahetada isikukoodi uuele soole vastavaks, jääb vana sugu näha näiteks töö- ja haridusdokumentidel.

Töögrupi vaheraport valmib järgmisel sügisel. Selles puudutakse võimalusi ja tehakse ettepanekuid, millises suunas liikuda. Seejärel hakatakse välja valitud võimalust ette valmistama. Uuendus peaks valmis olema 2019. aasta lõpuks.