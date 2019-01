Soomes vahistas politsei mitu välismaise taustaga väidetavat pedofiili

Helsingis Roihuvuorel võeti kinni kolm välismaa päritolu meest, keda kahtlustatakse vähemalt ühe lapse jõhkras seksuaalses väärkohtlemises ja jõhkras vägistamises viimasel kahel kuul, vahendab uudisteportaal Iltalehti.

Helsingi kriminaalpolitsei komissari Pekka Korhoneni sõnul ei ole võimalik ohvrite arvu veel avaldata, sest seksuaalse väärkohtlemise ja vägistamise juhtumite uurimine alles käib ja ohvrite arv võib ka olla suurem, kui on hetkel politseile teada. „Tegemist on värskete kuritegudega,“ jäi Korhonen napisõnaliseks.

Oulus võeti kinni samuti kolm välismaa päritolu meest, keda on omakorda alust kahtlustada seksuaalkuritegude toimepanemises alla 15-aastaste tüdrukute vastu neljas erinevas episoodis. Tegemist on juba mitmenda seesuguse operatsiooniga Oulus alates sügisest: alles kuu aja eest teatati, et seoses laste seksuaalse ärakasutamise ja vägistamisega võeti vahi alla üheksa inimest, kellest kõik viibivad Soomes pagulasena või asüülitaotlejana, olles keskmiselt vanuses 18-30.

Uurimist vedava komissar Markus Kiiskineni sõnul on vähemalt üks viimaste seksuaalse väärkohtlemise ja vägistamise juhtumitega seotud kahtlusalune endiselt tabamata.