Soomes Turus toimus mitmeid pussitamisi ja oli kuulda laske, vähemalt üks inimene on surnud

Soomes Turu kesklinnas on toimunud mitmeid pussitamisi ja on kuulda olnud laske. Hansakvartalit tühjendatakse.

Puutoril ja Kauppatoril on käimas politseioperatsioon. Tunnistajate sõnul on kuulda olnud laske, vahendab Yle Uutiset.

Pealtnägija sõnul lamas Puutoril vähemalt üks inimene elutuna maas. Vähemalt kaks inimest on viga saanud.

Ka Kauppatoril on vigastatuid. Yle ajakirjaniku sõnul on maas lebav surnukeha kaetud.

Edela-Soome politsei teatas Twitteris, et politsei tulistas Turus üht kahtlusalust alakehha ja ta on vahi all.

Turussa poliisi on ampunut yhtä epäiltyä tekijää alavartaloon. Hän on poliisi hallussa. — L-S poliisi (@L_S_poliisi) August 18, 2017

Ajalehe Turun Sanomat teatel on politsei kontrollinud linnast lahkuvaid ronge ja busse.

Ida-Uusimaa politsei teatas, et tugevdas valmisolekut muu hulgas ka Helsingi-Vantaa lennujaamas ja raudteejaamades.