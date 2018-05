Soomes tehti ettepanek ka naisi kaasava kohustusliku kodanikuteenistuse kasutuselevõtuks

Endise kaitseministri Elisabeth Rehni juhitav mõttekoda teeb ettepaneku suurteks muudatusteks Soome riigikaitses ja riigi üldise julgeoleku tagamises.

See tähendaks täiesti uudset kõiki noori soomlasi puudutavat kodanikuteenistuseks nimetatavat mudelit, kus kogu aastakäik, seega ka naised, kutsutaks ajateenistusse ja igale noorele pakutaks või määrataks sobiv viis kodanikuteenistuse sooritamiseks, teatab Helsingin Sanomat.

Raportit esitletakse täna Helsingis teiste hulgas Soome kaitseministrile Jussi Niinistöle. Diskussiooni avamiseks mõeldud raport on esimene omalaadne vähemalt oma ulatuse poolest.

Tegemist on Rehni mõttekoja iseseisva tööga, mis on mõeldud põhjana võimalikule parlamendi uuringule. Kindlasti kutsub see esile diskussiooni, sest pannakse ette vägagi radikaalseid muudatusi võrreldes praeguse süsteemiga.

Üks suuremaid muudatusi oleks see, et kogu aastakäik, naised kaasa arvatud, osaleks kodanikuteenistuses. Millal see siis algaks ja millisel kujul, on järgmiste parlamendikoosseisude otsustada. Reform eeldaks suuri seadusemuudatusi, mis võtaksid aega aastaid.

Raportis leitakse, et vajadus muutuseks on olemas, kui uurida praegust süsteemi üldise julgeoleku ja võrdõiguslikkuse seisukohast.