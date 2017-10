Soomes Tamperes valmistub politsei neonatside ja nende vastaste meeleavaldusteks

Soome politsei hinnangul võib neonatside ja nende vastaste meeleavaldustele Tamperes saabuda homme sadu inimesi. Korda tuleb pidama paarsada politseinikku mitmelt poolt Soomest.

„Meeleavaldused toimuvad väikesel alal Tampere kesklinnas ja neil on selgelt omavahel pingeid. Politsei peab seetõttu olukorraks valmis olema suure orkestriga,” ütles ülemkomissar Harri Nojonen Helsingin Sanomatele.

Politsei on saanud avaldused meeleavalduse korraldamiseks nii neonatside organisatsioonilt Põhjamaade Vastupanuliikumine (Pohjoismainen Vastarintaliike) kui ka nende vastu olevatelt antifašistidelt.

Politseile on tehtud avaldus ka teise neonatside vastase meeleavalduse kohta. Hiljem teatas see avalduse tegija aga, et meeleavaldust siiski ei korraldata.

Täna arutab politsei meeleavalduste läbiviimise korraldajatega läbi.

„Meie jaoks on põhiline, et meeleavaldused ei muutu omavahel vägivaldseks,” ütles Nojonen.

Neonatside meeleavalduse ajend on kohtuprotsess, kus politseivalitsus nõuab Põhjamaade Vastupanuliikumise tegevuse lõpetamist. Kohtuprotsess toimub Tamperes Pirkanmaa kohtus.

Loe veel

Põhjamaade Vastupanuliikumise veebilehe teatel osaleb meeleavaldusel ka tänavapatrullide korraldamisega mõne aja eest kuulsust kogunud liikumine Soldiers of Odin.

Nojoneni sõnul saabub meeleavaldusele tõenäoliselt ka mõnikümmend inimest teistest Põhjamaadest. Veebilehe teatel korraldatakse Tamperes ka rongkäik.

Põhjamaade Vastupanuliikumise tegevuse lõpetamist hakati arutama eelmisel sügisel pärast seda, kui neonatside organisatsiooni meeleavaldusel toimus Helsingi Asema-aukiol kallaletung, mille käigus organisatsiooni liige lõi möödujat jalaga ning viimane kukkus ja lõi pea ära. Nädal hiljem mees suri.