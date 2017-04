Soomes suuremad luurevolitused saavaid kaitsepolitseid ja armeed hakkaks ettepaneku järgi kontrollima luurevolinik

Soome siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi töögruppides ettevalmistatud uue luureseaduse eelnõus nähakse tsiviil- ja sõjaväeluureametkondadele ette uusi märkimisväärseid ülesandeid ja volitusi. Kaitsepolitsei (Supo) töö rõhk läheks varasemast enam varasele faasile ja luureülesannete täitmisele. Sõjaväeluurega tegeleksid kaitseväe peastaap ja kaitseväe luureamet.

Soomes ei ole varem luureseadust olnud. Järgmisena lähevad ettepanekud hinnangute andmise ringile. Eesmärk on, et parlament hakkaks ettepanekuid arutama sügisistungjärgul, vahendab Uusi Suomi.

Justiitsministeeriumi ettepaneku järgi hakkaks tsiviil- ja sõjaväeluure üle järelevalvet pidama uus ametnik – luurevolinik – kes tegutseks andmekaitsevoliniku büroo juures, kuid oleks oma tegevuses iseseisev ja sõltumatu. Voliniku ülesanne oleks pidada järelevalvet luuremeetodite kasutamise seaduslikkuse ning põhi- ja inimõigustest kinnipidamise üle luuretegevuses. Luurevolinikul oleks tugev positsioon ja efektiivsed volitused seaduslikkuse üle järelevalve pidamisel.

Uue ametikoha loomine on töögrupi hinnangul vajalik, sest luuretegevuse seaduslikkuse üle valvamine on omaette ülesannete valdkond, mida ei saa praeguste seaduslikkuse üle järelevalvet pidavate ametkondade ülesannetega kokku sobitada. Luurevoliniku nimetaks valitsus maksimaalselt viieaastaseks ametiajaks korraga.

Luurevolinikul oleks ulatuslik informatsiooni saamise õigus ning õigus saada ametkondadelt ja avaliku halduse osapooltelt aruandeid luuretegevuse kohta. Volinik võiks ka ametkondade tööruume kontrollimas käia.

Luurevolinik võiks otsustada luuremeetodi kasutamise katkestamise või lõpetamise üle, kui ta leiab, et see on seadusvastane. Kohtu loal põhineva luuremeetodi kohta annaks volinik ajutise peatamis- või lõpetamiskäsu, misjärel arutaks asja loa andnud kohus.

Luurevolinik võiks anda korralduse ka seadusvastaselt hangitud informatsiooni viivitamatuks hävitamiseks. Kui luurevolinik avastab, et kedagi on seadusvastaselt jälgitud, võib ta teha ettekande volitusi omavale eeluurimisametkonnale – politseile või sõjaväe vastavale ametkonnale.

Luurevolinikule võidaks ka luuretegevuse seaduslikkuse kohta kaebusi esitada. Ka luuretegevuse objekt võiks paluda luurevolinikul uurida temavastase tegevuse seaduslikkust.