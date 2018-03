Soomes sõitis joobes eestlane autoga elumajja ja põgenes

Soomes Lappeenranta linnas sõitis eestlane autoga elumajja.

"Ma kargasin voodist püsti. Abikaasa ütles, et me saime tabamuse. Autolt," jutustas Mirko Laakso, kes oli vahetult enne õnnetust magama hakanud jääma. "Auto mootor töötas ja tuled põlesid, kui me välja jõudsime. Uksed olid lahti. Nad lahkusid vabandamata ja selgitusi jagamata.

Intsident leidis aset öösel kella 2 paiku, kui Eesti numbrimärkidega halli värvi Volkswagen Passat kihutas vastu linnas asuva maja seina. Ametivõimudel õnnestus sündmuskohalt pageda üritanud autojuht seal samas ka kinni pidada, sest eestlane oli asunud ronima üle kõrge aia, kuid jäi sinna kinni ega suutnudki sellest üle ronida.

Juhil mõõdeti 1,5-promilline joove.